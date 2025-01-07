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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مساعي الاحتلال لنشر الفوضى في غزة

الرسالة نت

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الاحتلال قطاع غزة اغتيال جيش الاحتلال سرقة طوفان الأقصى حرب التجويع نشر الفوضى بغزة

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