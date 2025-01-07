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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مساعي الاحتلال لنشر الفوضى في غزة
07 يناير 2025 . الساعة: 08:16 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299721
كلمات مفتاحية
الاحتلال
قطاع غزة
اغتيال
جيش الاحتلال
سرقة
طوفان الأقصى
حرب التجويع
نشر الفوضى بغزة
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