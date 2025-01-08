المفوضية الأوروبية تدعو إلى السماح للإغاثيين بأداء عملهم في غزة

دعت المفوضية الأوروبية جميع الأطراف إلى السماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بالقيام بعملهم.

جاء ذلك على لسان متحدثة المفوضية إيفا هرنسيروفا، في معرض حديثها مع الأناضول، الثلاثاء.

وأشارت هرنسيروفا إلى تصريحات سابقة لتوم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، بأن "الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار".

ولفتت إلى أن المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حجة لحبيب، كانت على تواصل مع توم فليتشر وناقشا الوضع في غزة.

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى عدم مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية. ينبغي على العاملين في المجال الإنساني القيام بعملهم. نحث الجميع على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

والاثنين، استنكرت الأمم المتحدة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، ودعت إلى رفض الانتهاكات بحق أطقم الوكالات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين وسط ما ترتكبه تل أبيب من حصار وحرب إبادة منذ 15 شهرا.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، أدان برنامج الأغذية العالمي بشدة، "الواقعة المروعة" الأحد، "عندما أطلقت قوات إسرائيلية النار على قافلة تحمل إشاراته بوضوح، قرب حاجز وادي غزة" وسط القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.