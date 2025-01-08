تفجير دبابة (إسرائيلية) شمال غزة يؤدي إلى قتلى وجرحى

أفادت مصادر عبرية مساء اليوم الأربعاء بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح من كانوا على متنها. وأوضحت المصادر أن مروحية إجلاء عسكرية قامت بنقل الجنود المصابين إلى مستشفى "تشعاري تسيديك" داخل الكيان الإسرائيلي.

ووصفت المصادر الحادثة بأنها "حدث صعب"، في إشارة إلى حجم الأضرار والخسائر البشرية التي خلفها التفجير. ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من 48 ساعة من كمين آخر نفذته المقاومة في بلدة بيت حانون شمالي غزة، وأسفر عن مقتل ضابطين وجندي إسرائيليين، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر.

وتستمر كتائب القسام في تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 460 يومًا.