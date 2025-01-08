مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 في حادثين منفصلين شمال قطاع غزة

أكدت مصادر عبرية مساء اليوم الأربعاء أن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب سبعة آخرون، بعضهم إصاباتهم حرجة، جراء حادثين منفصلين في شمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن العبوة الناسفة التي تم تفجيرها في دبابة إسرائيلية تسببت في انقلابها، ما أدى إلى مقتل الجنود الذين كانوا داخلها وإصابة آخرين بجروح. تم نقل المصابين عبر مروحية عسكرية إلى مستشفى "تشعاري تسيديك" داخل الكيان الإسرائيلي، ووصف الحادث بأنه "صعب" من قبل الجيش الإسرائيلي.

فيما لم تكشف المصادر بعد عن تفاصيل الحادث الثاني، الذي يعتقد أنه مرتبط أيضًا بهجمات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

تأتي هذه الأحداث بعد أقل من 48 ساعة من كمين آخر استهدف آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال القطاع، مما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي إسرائيليين، وإصابة عدد آخر. وتستمر كتائب القسام في مقاومة القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، في مواجهة العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من 460 يومًا.