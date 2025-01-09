كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية قرية الفندق بقلقيلية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن تنفيذ عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، الاثنين الماضي.

وأكدت الكتائب في بيان، أن "العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة في وجه كل من يسعى لضرب المقاومة وإخماد لهيبها المشتعل، وفي ردها على مجازر العدو المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء".

وكشفت القسام عن دور شهيدها القائد جعفر أحمد دبابسة "كعقلٍ مدبّرٍ للعملية البطولية التي أوصلت عبرها المقاومة رسالة الوحدة الميدانية الراسخة".

وأكدت أن المنفذين "أجهزوا على 3 صهاينة أحدهما ضابطٌ بشرطة الاحتلال وأصابوا عددًا من المستوطنين بجراح متفاوتة قبل أن ينسحبوا ويعودوا لقواعدهم سالمين".

وكان الاحتلال أعلن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار في بلدة الفندق قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، قبل أن تكشف شرطة الاحتلال، عن أن أحد القتلى هو الرقيب "إيلعاد يعقوب فنيكلشتاين"، المحقق في مركز شرطة مستوطنة (أريئيل).

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القتلى كانوا يستقلون سيارتين خاصتين، وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 9 مستوطنين جروح أحدهم خطيرة.