المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال في طولكرم والاشتباك معها بالرصاص والعبوات

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والاشتباك معها بالرصاص وتفجير العبوات الناسفة خلال اقتحامها المستمر لطولكرم ومخيمها منذ أمس.

وفجرت مجموعات المقاومة، فجر اليوم الخميس، عبوة في جرافة للاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، ما أدى لاندلاع النيران في الجرافة.

وجدد المقاومون الاشتباك مع قوات الاحتلال بالرصاص وتفجير العبوات، خلال اقتحام مخيم نور شمس.

وأعلنت كتائب القسام – كتيبة طولكرم، أن مجاهديها برفقة كافة فصائل المقاومة يخوضون اشتباكات ضارية وعنيفة داخل مخيم طولكرم ومحيطه، محققين إصابات مؤكدة.

ومنذ عصر أمس الأربعاء، يقتحم الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمها، وسط اعتداءات وتدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم طولكرم، ونشرت قناصتها على عدد من المنازل، وقامت بعمليات تجريف وتخريب في الشوارع وممتلكات المواطنين.

وكانت مواطنة قد أصيبت بجروح، جراء اعتداء جيش الاحتلال عليها بالضرب في حارة الغانم، ونقلتها طواقم الإسعاف مستشفى الشهيد ثابت ثابت.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق المدينة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها، بعد تسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المنطقة.

وشرعت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من منازل المواطنين، واعتقلت الشاب ثائر صالح شريم شقيق الشهيد مأمون الذي ارتقى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.