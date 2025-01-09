عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 99 مستوطنًا و98 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، تحت حماية 40 عنصرا من عناصر شرطة وجيش الاحتلال.

وتزامنًا مع ذلك، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديدات على دخول المصلين للمسجد الأقصى.

وشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحام آلاف المستوطنين خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع "عيد الأنوار" أو "الحانوكا" اليهودي، والذي استمر 8 أيام كان آخرها الخميس الماضي.

وبحسب إحصاءات إعلامية منشورة، فقد سجلت الاقتحامات رقمًا قياسيًا خلال العام 2024 مقارنة الأعوام السابق، حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى 59 ألفا و911 مستوطنا موزعين على 256 اقتحاما.

وحرص هؤلاء على أداء طقوسهم التلمودية كافة، وحولوا الساحات الشرقية في المسجد إلى كنيس أدوا فيه صلوات وطقوسهم بشكل يومي.