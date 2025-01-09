حماس تهنئ بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالتهنئة إلى الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وفي بيان للحركة مساء الخميس قالت إنها تتمنى للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار، وتحقيق أهداف الشعب اللبناني الشقيق في تحرير أرضه كاملة من العدو الصهيوني، والمحافظة على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

وأكدت حرصها الدائم على السلم الأهلي في لبنان وبناء أفضل العلاقات بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، ورفض مشاريع التوطين والعمل على توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينين في لبنان عبر إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ريثما يتمكنوا من العودة إلى ديارهم في فلسطين.