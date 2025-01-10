ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 203 منذ بدء الحرب على غزة

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، جريمة استشهاد الصحفي سائد أبو نبهان والذي يعمل مصور صحفي لدى قناة الغد ، جراء استهداف إسرائيلي غادر في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار المنتدى في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين قضوا نحبهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 203.

ونعى المنتدى الصحفي سائد أبو نبهان، مجددًا العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم.

وأدان الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

كما وأدان الإعلام الحكومي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، محمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن 154 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.