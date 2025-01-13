اشتباكات واقتحامات واسعة لمنازل المواطنين في نابلس

اندلعت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العين غرب نابلس.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على شارع روجيب خلال مرور عدد من الآليات العسكرية باتجاه حاجز عورتا.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين داخل مخيم العين، ودفعت بتعزيزات عسكرية من الحواجز العسكرية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة تحقيق ميداني بالتزامن مع اقتحامها المستمر لمنازل المواطنين، والتي تخللها عمليات تخريب وتدمير واسعة لممتلكات السكان.

وأقدم جنود الاحتلال على تمزيق أعلام فلسطين وصور الشهداء ومصادرة “سكوترات” خلال اقتحام مخيم العين، بينما اعتقل المدير السابق لمخيم العين الحاج رانجو خالد بعد دهم منزله.

وطالت اقتحامات قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية وقرية الباذان شرق نابلس، وحي التعاون الأوسط حيث اعتقلت الشابين هيثم دبيك ومصعب بعارة بعد اقتحام منزليهما.