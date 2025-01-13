الاحتلال يُعلن إسقاط مسيرة يمنية جنوب فلسطين

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، إسقاط "سلاح الجو" التابع لها، طائرة مُسيرة جنوبي فلسطين المحتلة، وصلت من اليمن، وفق ما أفادت القناة "12" الإسرائيلية.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، بأن "سلاح الجو اعترض صباح اليوم الإثنين، في جنوب فلسطين المحتلة مسيرة أطلقت من اليمن". منوهًا إلى أنه "لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، وفق السياسة المتبعة".

يُشار إلى أنه هذه هي المُسيرة الـ 4 التي يُعلن سلاج الجو الإسرائيلي عن إسقاطها منذ يوم الجمعة الماضية؛ حيث أفاد الإعلام الإسرائيلي باعتراض 3 مسيرات أطلقت من اليمن، اثنتان فوق البحر الأبيض المتوسط، وثالثة دخلت أجواء فلسطين المحتلة عبر سيناء.

وكان الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، قد قال، الأسبوع الماضي، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا بطائرتين مسيرتين. والأخرى استهدفت هدفًا حيويًا في عسقلان بطائرة مسيرة.

وتابع سريع في بيان له الجمعة الماضية، أنه "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفًا عسكريًا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا بطائرة مسيرة".