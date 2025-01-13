الاحتلال صادق على بناء 2377 وحدة استيطانية خلال الأسابيع الستة الماضية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن سلطات الاحتلال تعمل بوتيرة متسارعة، للمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة/يديعوت أحرونوت/ العبرية الصادرة، اليوم الاثنين: إنه "منذ بداية شهر كانون أول/ ديسمبر الماضي، وحتى الآن، يتم كل أسبوع ترقية العشرات والمئات من الوحدات الاستيطانية إلى مراحل الموافقة المختلفة".

وأضافت أن "إدارة التنظيم التي أنشأها وزير المالية بتسلئيل سموتريش، والمسؤولة عن البناء في المستوطنات، تعمل على وضع آلية تمنح تصاريح البناء أسبوعيا، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يستغرق في الماضي عدة أشهر".

وأشارت إلى أنه في "الأسابيع الستة الماضية وحدها، تمت الموافقة على بناء 2377 وحدة استيطانية من قبل مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال".

ولفتت إلى أن هدف مجلس التخطيط الأعلى والذي يخضع لسلطة سموتريتش، "الحفاظ على وتيرة اجتماعات اللجنة أسبوعياً، وبالتالي المصادقة على تراخيص البناء، التي خلقت دائماً توترات مع الأميركيين".

وذكرت الصحيفة أنه على سبيل المثال، في يوم الأربعاء الماضي فقط، تمت المصادقة ترقية حوالي 440 وحدة استيطانية إلى مراحل الموافقة المختلفة.

وقالت الصحيفة: إنه "من المتوقع أن يؤدي المخطط الحالي على أساس أسبوعي إلى زيادة عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم الترويج لها في عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة".

وأشارت إلى أنه في عام 2023 تمت المصادقة على بناء 12349 وحدة وفي عام 2024 حدث انخفاض معين حيث تمت الموافقة على 9884 وحدة استيطانية.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت، في تموز/يوليو العام 2023، على قرار يقضي بأن يصادق سموتريتش لوحده على دفع مخططات بناء في المستوطنات بدون الحاجة إلى موافقة الحكومة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية قبل ذلك هي التي تصادق على مخططات بناء كهذه، من خلال نظام متفق عليه مع الولايات المتحدة.