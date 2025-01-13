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وخسائره أكثر مما يعلنه

أبو عبيدة: سيندحر الاحتلال عن شمال القطاع دون كسر شوكة المقاومة

الرسالة نت - غزة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات.


وأكد في تغريدات عبر قناته على تيليجرام، أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه وسيندحر عن شمال القطاع دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن الإنجاز الوحيد الذي حققه العدو هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء، لافتا إلى وقوع أكثر من  10 قتلى وعشرات الإصابات في صفوف العدو خلال 72 ساعة الأخيرة في شمال قطاع غزة.

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المقاومة ابو عبيدة شمال القطاع خسائر الاحتلال

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