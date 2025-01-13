(إسرائيل) انتهجت إسكات الصحافة في حربها على غزة

أبرزت شبكة CBS News الأمريكية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهجت سياسة إسكات الصحافة في حرب الإبادة الجماعية التي تواصل شنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا.

ونبهت الشبكة إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتشر الدمار والخراب في غزة على نطاق واسع.

كما انتشر الموت بفعل الحرب الإسرائيلية: فقد استشهد أكثر من 46 ألف شخص بما في ذلك أكثر من 300 عامل إغاثة وأكثر من 1000 متخصص في المجال الطبي، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وقد كان الأمر مميتًا بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتوثيق حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فقد استشهد ما لا يقل عن 160 صحفياً ومترجماً ومساعداً وغيرهم ممن يساعدون في جمع الأخبار. وكانت هذه الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ بدأت المنظمة في تتبعهم في عام 1992، وكانت الغالبية العظمى من الصحافيين الشهداء فلسطينيين.

استهداف منهجي للصحافيين

قالت الدبلوماسية الأميركية السابقة هالة راريت: "لقد استهدفت الهجمات الإسرائيلية الصحافيين وحتى عائلاتهم. ويبدو أن الأمر كان بمثابة استهداف منهجي للصحافيين لإسكات الحقيقة التي كانت تخرج إلى العلن".

وقد أمضت راريت ما يقرب من عقدين من الزمان في وزارة الخارجية الأمريكية حيث عملت في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط قبل أن تستقيل في الربيع الماضي احتجاجاً على الدور الأمريكي في الحرب في غزة.

وقبل استقالتها كانت تعمل في دبي حيث كان جزء من وظيفتها توصيل السياسة الأمريكية إلى الصحافة العربية ومراقبة التقارير الإعلامية عن الحرب.

وقالت راريت لبرنامج 60 دقيقة الشهير إنها أدرجت حالات وفاة الصحفيين في التقارير التي أرسلتها إلى كبار القادة في واشنطن.

وذكرت أنها اقترحت بعد أشهر قليلة من بدء الحرب الإسرائيلية صدور بيان من البيت الأبيض ضد استهداف وقتل الصحفيين في قطاع غزة.

وأوضحت "قالوا لي: لا، لا يمكننا أن نفعل ذلك. إنه أمر مثير للجدل للغاية. فقلت: ما هو الأمر المثير للجدل؟ هل الدعوة إلى حماية الصحفيين؟ هذه هي القيم الأمريكية".

وفي ديسمبر 2023، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بيانًا بشأن X قال فيه جزئيًا: "نحن ندافع بشكل لا لبس فيه عن حماية الصحفيين والصحافة الحرة والمستقلة".

وبعد خمسة أشهر، أصدر الرئيس جو بايدن بيانه الخاص، قائلاً إن "عددًا كبيرًا جدًا من الصحفيين، والغالبية العظمى منهم فلسطينيون، قُتلوا في غزة".

واستمر البيان في الدعوة إلى "حماية الصحفيين في كل مكان، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية".

وأشارت شبكة CBS News الأمريكية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة والعمل بشكل مستقل فيها منذ بداية الحرب على غزة.

ونتيجة لهذا، اضطر الصحفيون الفلسطينيون الذين تركوا لتغطية الصراع الدائر إلى العمل وهم يتعاملون مع آثاره، بما في ذلك الجوع والنزوح والتهديد المستمر بالإصابة أو الموت بسبب الغارات الجوية المستمرة.

وفي غياب وقف إطلاق النار، يظل الصحافيون على الأرض يمارسون عملهم في ظل مخاطر كبيرة.

ففي يوم الجمعة الماضي، استشهد صحافي أخر يعمل مصورا هو سائد النباهين برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيته لمشهد في مخيم للاجئين في غزة.

وقد أدانت منظمة ARTICLE 19 الدولية الاستهداف الإسرائيلي المستمر للصحفيين في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة والإصابات المأساوية بينهم.

وبحسب المنظمة تساهم هذه الحوادث، التي تستمر حتى أوائل عام 2025، في زيادة عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين أول/أكتوبر 2023، وهي واحدة من أكثر الصراعات دموية للصحفيين والإعلاميين في التاريخ الحديث.

وطالبت المنظمة دولة الاحتلال بإنهاء جميع الهجمات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لدعم حرية الإعلام. كما كررت دعوتها العاجلة للمحكمة الجنائية الدولية لإعطاء الأولوية لتحقيقاتها في الاستهداف المتعمد وقتل الصحفيين في غزة.

ترجمة وكالة سند