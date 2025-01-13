أجهزة السلطة تعتدي بآلات حادة على مسنة خلال محاولة اعتقال حفيدها في طوباس

أصيبت سيدة مسنة ظهر اليوم الاثنين، إثر اعتداء أجهزة أمن السلطة عليها خلال محاولة اعتقال أحد الشبان في مدينة طوباس.

وذكرت مصادر محلية أن جدة الشاب فادي أبو صلاح من طوباس، أصيبت بكسور بعد ضربها من قبل عناصر السلطة بآلة حادة.

وجرى نقل المواطنة المسنة بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى التركي في مدينة طوباس، لتلقي العلاج.

جاء ذلك بعد فشل قوة من أجهزة السلطة في اعتقال الشاب فادي أبو صلاح بعد حصار منزله قرب مسجد الشهيد في مدينة طوباس، وسط إطلاق نار وصعق بالكهرباء للأهالي.

وكان القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، قد أكد أن تزايد محاولات السلطة اغتيال المقاومين في الضفة الغربية مؤشر خطير إلى نواياها التي تتقاطع مع أهداف الاحتلال.

وأوضح أن قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية، باتت تستسهل إراقة دم الفلسطينيين كما يحدث في مخيم جنين قتلت خلالها تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال.

وشدد على أن ما ترتكبه أجهزة السلطة جريمة وطنية وأخلاقية، وانتهاك لحرمة الدم الفلسطيني، وهو ما يستدعي تحركًا وطنيًا واسعًا يضع حدًا لما يجري في الضفة الغربية من قتل وتهجير وتخريب على أيدي أجهزة السلطة.