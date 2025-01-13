القوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذها عملية عسكرية ناجحة ضد أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وأوضحت القوة الصاروخية التابعة للقوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت هدفاً حساساً في المنطقة بواسطة صاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.

وفي سياق متصل، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية أخرى باستخدام أربع طائرات مسيرة استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في نفس المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن العملية حققت أهدافها بنجاح أيضاً.

كما عبرت القوات المسلحة اليمنية عن دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدةً على استمرار عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق النصر ورفع الحصار عن القطاع.