المقاومة تواصل تلقين جيش الاحتلال دروسا قاسية في شمال غزة

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بقيادة كتائب القسام، تلقين جيش الاحتلال، المتوغل في شمال غزة، دروسًا قاسية، وذلك بعد أكثر من مئة يوم على بدء حملة التطهير العرقي.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وفي الذكرى المئوية لاجتياح شمال غزة وتهجير سكانه قسرًا، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أكثر من 10 جنود وإصابة العشرات في كمائن نفذتها المقاومة.

ما يثير الحيرة في الأوساط العسكرية (الإسرائيلية) هو براعة المقاومة في نصب الكمائن المحكمة، رغم استمرار سياسة الأرض المحروقة ونسف المربعات السكنية في جميع مناطق شمال غزة.

المختص في الشأن السياسي، فراس ياغي، أكد أن (إسرائيل) فشلت فشلًا ذريعًا في السيطرة على شمال غزة، رغم اتباع سياسة الأرض المحروقة وارتكاب المجازر ضمن حملة التطهير العرقي.

وقال ياغي في حديث لـ"الرسالة نت":"المقاومة أثبتت قدرتها على مواجهة المعركة في شمال غزة، وقتل وإصابة الجنود يوميًا، رغم استهداف (إسرائيل) المنازل والمنشآت المدنية بالكامل."

وأضاف: "حاليًا، هناك صراعات داخلية داخل أروقة جيش الاحتلال، إذ يعارض البعض العملية في شمال غزة ويعتبرونها فاشلة."

وأشار ياغي إلى أن جيش الاحتلال ينتظر بفارغ الصبر الخروج من "مستنقع غزة"، مشيرًا إلى أن الجنود يشعرون وكأنهم يقاتلون أشباحًا لا مقاومين.

ولفت إلى أن تغريدة الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة جاءت لتؤكد أنه لا خوف على المقاومة، وأنها جاهزة للتعامل مع جيش الاحتلال واصطياد جنوده كما البط في مرمى النيران.

وأكد أبو عبيدة، أنه بعد مرور أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال المجاهدون يكبدونه خسائر فادحة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر منصة تليجرام، إن المجاهدين يسددون للعدو ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات.

وشدد على أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة.

وأوضح أبو عبيدة أن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء.

وعقب تغريدة أبو عبيدة ظهر الاثنين، كشفت تقارير عبرية، عن حدث أمني "صعب" تعرّض له جنود الاحتلال في معارك شمال قطاع غزّة.

وقال موقع حدشوت للو تنسزورا، إنّ حصيلة تشير إلى مقتل 5 جنود وإصابة 10 آخرين في انهيار مبنى في جنود من لواء ناحال شمال قطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري،أن "مروحيات الاحتلال عملت على إخلاء إلى المستشفيات".

والأحد، أفادت هيئة البث العبرية بإصابة 8 جنود، بينهم 3 في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في مبنى بجباليا شمال قطاع غزة أول أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن الجنود الثمانية المصابين من لواء غفعاتي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي تكتم عن الحادث.

وقبلها بيوم، أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطرة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون خلال معارك شمال قطاع غزة.

في حين نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا وقتها، وأصيب نحو 30 آخرين بجراح، بينهم 11 إصاباتهم خطرة وصعبة.

من جهتها، قالت صحيفة معاريف إن جيش الاحتلال غيّر أساليب القتال في بيت حانون بعد خسائره الفادحة، حيث إن الحادثة، التي قُتل فيها 4 جنود من لواء ناحال وأصيب فيها 6 آخرون، دفعت فرقة غزة لإجراء تحقيق وتغيير أسلوب وحركة القوات في بيت حانون.

وذكرت القناة 13 العبرية أن 50 جنديًا (إسرائيليًا) قتلوا -بينهم 11 في بيت حانون- منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة، كذلك أشارت إلى مقتل أكثر من 400 جندي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.