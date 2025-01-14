مصادر طبية: 24 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن عدد الشهداء الذين ارتقوا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 24 شهيدًا. وأوضحت المصادر أن 12 من الشهداء في مدينة خانيونس، 7 منهم من عائلة عابد، جنوب قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق مختلفة في المدينة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على القطاع وسط تصاعد التوترات، فيما تتواصل عمليات الإغاثة وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق وتدمير شامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني.