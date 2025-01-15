خريشة: مجزرة جنين أحرجت للسلطة وبقاء التنسيق الأمني لم يعد مقبولا

قال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة في هذا التوقيت إحراج للسلطة الفلسطينية التي تحاصره منذ 42 يومًا.

وأكد خريشة في تصريح متلفز أن استمرار حصار السلطة لمخيم جنين يشكل خطورة على نسيج المجتمع الفلسطيني وعليها المبادرة بفكه.

ودعا أفراد أجهزة أمن السلطة إلى العودة للثكنات والوقوف مع شعبهم لا ضده ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وليس مقارعة بعضنا الآخر.

ودعا خريشة السلطة الفلسطينية لرفع الحصار وسحب عناصرها والبدء بالحوار مع وجود موافقة من كتيبة جنين على ورقة الوفاق وهم في انتظار ردها.

وأكد أن بقاء التفاهمات الأمنية بين السلطة والاحتلال أمر لم يعد مقبولا.

وطالب خريشة السلطة بتغليب صوت العقل والوحدة بعد الغارة على جنين واتخاذ خطوات فعلية وحقيقية لوقف الاحتقان بالضفة.

وختم: “على من اتخذ قرار حصار جنين أن ينهيه لأن الوضع يتجه للتصعيد”.