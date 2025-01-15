موعد عودة النازحين إلى شمال غزة بحسب اتفاق وقف إطلاق النار 

أكدت مصادر للرسالة نت، الأربعاء، ضرورة التزام المواطنين الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة وشمالها إلى جنوبي قطاع غزة، بالمواعيد المتداولة لعودتهم، بحسب ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يعلن التوصل إليه قريبا.

وحذرت المصادر النازحين من التسرع بالتوجه إلى حواجز الاحتلال بشارعي الرشيد وصلاح الدين، مع بدء سريان وقف إطلاق النار، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد ويعطي ذريعة لقوات الاحتلال باستهدافهم.

وبحسب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة والكيان الإسرائيلي المتداولة، فإن عملية بدء عودة النازحين من جنوبي قطاع غزة إلى شماله تبدأ في اليوم السابع من تنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك عبر شارع الرشيد الساحلي. فيما سيتم بعد 22 يوما فتح ممر شارع صلاح الدين لعودة النازحين، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من ما يسمى (محور نتساريم).

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجه تحذيراً شديداً لشعبنا الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة من مخاطر الغدر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتبع أسلوباً مبيتاً للإيقاع بالمزيد من المجازر والجرائم والأذى والضرر بحق المدنيين الأبرياء وبحق القطاعات المختلفة.



وناشد أبناء شعبنا أن يكونوا في حالة تأهب تام أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية حرصاً على سلامتهم.