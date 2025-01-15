المكتب الإعلامي الحكومي: توجيهات هامة للمواطنين في غزة في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مجموعة من التوجيهات الهامة للمواطنين في ظل الحديث عن قرب الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم وأمنهم في هذه المرحلة الحساسة. وشملت التوجيهات النقاط التالية:

تجنّب تداول الشائعات: دعا المكتب إلى عدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على الأمن العام للمواطنين، وأكد على ضرورة الاعتماد فقط على المصادر الحكومية الرسمية. الالتزام بالحذر أثناء التنقل: شدد المكتب الإعلامي على أهمية الحذر أثناء التنقل، وخاصة في المناطق المتضررة، وأوصى المواطنين بالاعتماد على المصادر الحكومية فيما يتعلق بعودة النازحين إلى منازلهم في محافظتي غزة والشمال. الابتعاد عن المناطق المدمرة: نصح المكتب بتجنب المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفًا مكثفًا لتفادي أي مخاطر محتملة، محذرًا من الانهيارات المفاجئة أو سقوط الركام في تلك المناطق. الابتعاد عن المنازل المهدمة: دعا المواطنين إلى الابتعاد عن المنازل المهدمة أو المقصوفة لتفادي أي حوادث قد تحدث نتيجة الانهيارات أو سقوط أجزاء من المباني. الحذر من الأجسام المشبوهة: حذر المكتب من الاقتراب من بقايا الأسلحة أو الصواريخ أو الأجسام المشبوهة، وأكد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا في حال العثور على أي منها. توخي الحذر خلال التحركات اليومية: شدد المكتب على ضرورة توخي الحذر خلال التحركات اليومية، وتجنب التجمعات والأماكن غير الآمنة التي قد تعرض الأرواح للخطر. الالتزام بإرشادات السلامة: دعا المكتب الإعلامي المواطنين إلى الالتزام الكامل بإرشادات السلامة العامة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي قد تواجههم خلال هذه الفترة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة التعاون بين المواطنين والجهات المختصة لضمان سلامة الجميع في هذه الأوقات العصيبة، وأشار إلى أن الالتزام بهذه التوجيهات سيساهم في تعزيز الأمان والاستقرار في القطاع.