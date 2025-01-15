الحية: ما قامت به كتائب القسام أصاب كيان العدو في مقتل وسيبقى في سجل التاريخ

في تصريح عاجل ومؤثر، أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الحركة في قطاع غزة، أن ما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي سيكون له وقعٌ عميق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال الحية: "تضحيات شعبنا في غزة، والقدس، والضفة الغربية، وكل مكانٍ من أرض فلسطين، ستكون دائمًا شاهدة على بطولتنا. ما قدمه شعبنا من دماء وأرواح، ما تعرض له من مجازر ودمار، سيبقى عَصِيًّا على النسيان، وسيسجل في صفحات التاريخ كأكبر انتصار للإنسانية، وشهادةً على الصمود في وجه الاحتلال".

كما أضاف: "أسرانا الأبطال على موعد مع فجر الحرية، وسيعودون قريبًا إلى أرضهم وبيوتهم. هذه الدماء التي سُفكت، وهذه التضحيات التي قدمها شعبنا في غزة، ستكون أساسًا لتحريرهم من سجون الاحتلال، نحن على يقين أن النصر قريب، وأن هذا الاحتلال إلى زوال".

وتابع الحية في كلماته المؤثرة: "أهلنا في غزة، يا أبطال الصمود، يا من تحملتم آلام الحرب والمجازر، لقد قدمتم للعالم درسًا في البطولة والتضحية والصبر، لقد أديتم الأمانة على أكمل وجه، وأنتم أهلٌ لها. أنتم من سطرتم أعظم قصص البطولة، وضحيتم بالغالي والنفيس من أجل قضيتنا العادلة، وأخذتم على عاتقكم حمل الراية، وبقيتم ثابتين رغم كل الصعاب".

كما وجه الحية التحية لكل الجبهات الإقليمية التي ساندت الشعب الفلسطيني في محنته، قائلاً: "نحيي جبهات الإسناد من حزب الله والجماعة الإسلامية في لبنان، وكذلك أنصار الله في اليمن، الذين غيروا معادلة الحرب في المنطقة عبر دعمهم الثابت والمستمر لفلسطين". وأشار إلى دور الجمهورية الإيرانية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل قوي وملموس.

وفي ختام تصريحاته، توجه الحية بالشكر العميق للمجتمع الدولي، والشعوب العربية والإسلامية، على دعمها المستمر، مُثنيًا على جهود الوسطاء في مصر وقطر الذين عملوا بإصرار لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يعتبر خطوة نحو تحقيق الأهداف العليا للشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

وختامًا، قال الحية: "الشعب الفلسطيني لن ينسى تضحياته ولن ينسى الذين ساندوه في أصعب اللحظات، وأسرانا الأبطال على موعد مع فجر الحرية قريبًا بإذن الله".