الأزهر الشريف: صمود الشعب الفلسطيني سيسطره التاريخ

في تعليق له على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعرب الأزهر الشريف عن تقديره الكبير لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للاحتلال، مؤكدًا أن هذه المقاومة وتضحيات شهداء غزة ستظل محفورة في تاريخ نضالات الشعوب ضد الظلم.

وأوضح الأزهر أن مواقف الفلسطينيين الشجاعة ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وأن التاريخ سيذكر بكل فخر وشرف ثباتهم في وجه الاحتلال رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهونها.

كما دعا الأزهر الشريف جميع شرفاء العالم إلى تكثيف جهودهم لإغاثة الشعب الفلسطيني، عبر تسريع إرسال قوافل الإغاثة الطبية والإنسانية لتلبية احتياجات الجرحى والمصابين في غزة. وشدد الأزهر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح والحد من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المنطقة.

يأتي هذا البيان في وقت حساس، بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول سلمية دائمة للأزمة الفلسطينية.