حركة الجهاد الإسلامي: ننتزع اتفاقاً مشرفاً لوقف العدوان وتبادل الأسرى

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانًا رسميًا اليوم، أكدت فيه أن الشعب الفلسطيني والمقاومة في قطاع غزة فرضوا اتفاقًا مشرفًا لوقف العدوان الإسرائيلي، بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة وإجراء عملية تبادل أسرى مشرفة. وأشادت الحركة بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الصمود الأسطوري لشعب غزة وبسالة مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وفي البيان، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة لن تدخر جهدًا في خدمة أهلها في قطاع غزة، وأنها ستواكب تحديات المرحلة القادمة بكل قوة ووعي، مشددة على أن المقاومة ستظل في حالة يقظة تامة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

كما توجهت الحركة بتحية إجلال وإكبار إلى أبناء شعبها في قطاع غزة، وإلى المجاهدين الصابرين المرابطين على جبهات القتال، معبرة عن فخرها وتقديرها لأبناء شعبها في كل ساحات الوجود الفلسطيني. وأعربت أيضًا عن شكرها وتقديرها لجميع قوى المقاومة التي ساندت الشعب الفلسطيني في معركته، ووقفت إلى جانبه في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.

يأتي هذا البيان في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تطورات ميدانية وسياسية هامة، حيث يترقب الفلسطينيون تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد جهود متعددة الأطراف.