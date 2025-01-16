أبو عبيدة: الاحتلال استهدف موقعًا يضم إحدى أسيرات الصفقة بعد الاتفاق

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن جيش الاحتلال استهدف موقعًا كانت تتواجد فيه إحدى الأسيرات المشمولات ضمن المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق.

وأكد "أبو عبيدة" في تغريدات له على قناته في تلغرام، اليوم الخميس، أن أي عدوان أو قصف ينفذه الاحتلال خلال هذه المرحلة قد يؤدي إلى تحويل حلم حرية الأسرى إلى مأساة.

وأسفرت عمليات القصف الإسرائيلية في اليوم الـ 468 للعدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية؛ ومنذ الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، عن استشهاد أكثر من 77 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة العشرات.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة "حماس" سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق "إسرائيل" نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا شاملا لإطلاق النار بين الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان.