هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني تستعرض أبرز عمليات التبادل مع الاحتلال

مع اقتراب إتمام صفقة التبادل تذكّر هيئة الأسرى ونادي الأسير بأبرز عمليات التبادل التي تمت على مدار العقود الماضية

بدأت عمليات التبادل مع منظومة الاحتلال الإسرائيليّ عربيا بعد نكبة فلسطين عام 1948، وذلك قبل أن تبدأ التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وقد تمت العديد من عمليات التبادل المصرية والسورية والعراقية والأردنية واللبنانية.

ولاحقا تمت عمليات تحرير أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في إطار عمليات التفاوض والاتفاقات السياسية التي جرى من خلالها الإفراج عن آلاف الأسرى، وكان آخرها عام 2013، حيث تم الإفراج عن ثلاث دفعات من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو وكان عددهم 78 أسيرا، من أصل أربع دفعات، حيث رفض الاحتلال عن الدفعة الرابعة عام 2014 كان عددهم 30 أسيراً.

وكانت آخر عملية تبادل دفعات الإفراج التي تمت في إطار اتفاق الهدنة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حيث جرى الإفراج عن 240 من بينهم 71 أسيرة، و169 طفل وفتى.

وبلغت عمليات التبادل والصفقات الموثقة تاريخيا 40.

أبرز عمليات التبادل الفلسطينية

1- في تاريخ 23-7-1968 جرت أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد نجاح مقاتلين فلسطينيين ينتمون لإحدى فصائل المنظمة (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، وتم إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال من خلال الصليب الأحمر الدولي وأفرج عن الركاب مقابل (37) أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيين كانوا قد أسروا قبل العام 1967.

2 –في تاريخ 28-1- 1971 جرت عملية جديدة بين احدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ( حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح ) وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت عبارة عن عملية تبادل أسير مقابل أسير ، حيث أطلقت بموجبها " اسرائيل " سراح الأسير الفلسطيني ( محمود بكر حجازي ) مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي (شموئيل فايز ) والذي اختطفته حركة فتح في أواخر العام 1969.

وكان حجازي أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة بعد انطلاقتها في الأول من يناير عام 1965، وقد اعتقل بتاريخ 18-1-1965 كما وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ ، وأجريت عملية التبادل في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر وتوجه بعدها " حجازي " الى لبنان وعاد إلى غزة مع القوات الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام 1994، وتوفي في رام الله عم 2021.

3- في تاريخ 14-3-1979 جرت عملية تبادل الليطاني أو كما سميت "عملية النورس" حيث أطلقت الجبهة الشعبية–القيادة العامة وهي إحدى فصائل المنظمة التحرير الفلسطينية سراح جندي إسرائيلي كانت قد أسرته في عملية الليطاني، وأفرجت إسرائيل بالمقابل عن (76) معتقلاً من كافة فصائل الثورة الفلسطينية وكانوا في سجونها، من ضمنهم (12) أسيرة.

4-في تاريخ 23-11- 1983 تمت عملية تبادل جديدة ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح – إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حيث أطلقت إسرائيل سراح جميع معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) معتقل فلسطيني ولبناني، و(65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين.

5- في تاريخ 20-5-1985 تمت عملية تبادل مع الجبهة الشعبية- القيادة العامة، وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي سُميت بـ "عملية الجليل" وأطلقت إسرائيل بموجبها سراح ( 1155 ) أسيراً كانوا محتجزين في سجونها المختلفة، منهم ( 883 ) أسير كانوا محتجزين في السجون المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ( 118 ) أسيراً كانوا قد خطفوا من معتقل أنصار في الجنوب اللبناني أثناء تبادل العام 1983 مع حركة فتح، و( 154) معتقلاً كانوا قد نقلوا من معتقل أنصار إلى معتقل عتليت أثناء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مقابل ثلاثة جنود كانوا بقبضة الجبهة الشعبية .

6– في تاريخ 1-10-2009 إسرائيل تفرج عن عشرين أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة ، مقابل الحصول على معلومات عن حالة الجندي " شاليط " المأسور لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة منذ 25 حزيران 2006 ، من خلال حصولها على شريط " فيديو " لمدة دقيقتين، ومصور حديثاً يُظهر " شاليط " وهو بصحة جديدة ، واعتبرت صفقة "شريط الفيديو" هذه جزء من مفاوضات لإتمام الصفقة الكبرى.

7- 18-10-2011- صفقة التبادل " وفاء الأحرار" التي تمت ما بين الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط "، والحكومة الإسرائيلية برعاية مصرية قد تم بموجبها إطلاق سراح "شاليط" والذي كان محتجزاً لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 26 يونيو / حزيران 2006، في مقابل أن أطلقت" إسرائيل "سراح (1027) أسير وأسيرة، كانوا محتجزين في سجونها ومعتقلاتها، منهم (994) أسيراً، و(33) أسيرة، وبموجبها تم إبعاد 205 من الأسرى إلى غزة والخارج، ومنهم 163 أسيرا من الضفة والقدس أبعدوا إلى غزة، و42 إلى الخارج.

8-في تاريخ 22 -11 -2023 تم الإعلان عن اتفاق هدنة إنسانية في غزة، حيث تضمن الاتفاق الإفراج عن 50 (رهينة) محتجزة لدى فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن 150 على مدار أربعة أيام، حيث تم تمديد الهدنة لـثلاثة أيام، وارتفع عدد من تحرروا إلى 240 من بينهم (169) طفلا وفتى، و(71) أسيرة.

مصدر المعلومات الموثقة

مؤسسات الأسرى

والمختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة