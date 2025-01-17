رئيس وزراء قطر: فرحون بالاتفاق كفرح أهل غزة وندعم وحدة الصف الفلسطيني

أكد رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن قطر لا ترد على الابتزاز السياسي بالتصريحات بل بالعمل الدبلوماسي، وهو ما أسفر عن تحقيق هذا الاتفاق.

وفي تصريحات خاصة لـــ"الجزيرة" اليوم الجمعة، أكد آل ثاني أن المفاوضات بشأن غزة شهدت مزايدات وابتزازًا رخيصًا ضد الدور القطري، لكنه أشار إلى أن الدوحة التزمت بموقفها كوسيط حيادي، موضحًا أن إدارة غزة بعد الحرب هي شأن فلسطيني خالص.

كما كشف عن التوصل إلى بروتوكول إنساني جديد لتنظيم آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لضمان عدم استغلال أو ابتزاز سياسي لهذه المساعدات. وأكد أن العمل المشترك بين الإدارتين الأمريكيتين كان له دور حاسم في التوصل إلى الاتفاق، متمنيًا أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا ملزمًا لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وفيما يخص الانقسام الفلسطيني، شدد الشيخ محمد على أن الدول العربية يجب أن تدعم الوفاق الفلسطيني، مؤكدًا التزام قطر بوحدة الصف الفلسطيني لضمان نجاح القضية الفلسطينية على المدى البعيد.

وفي ختام تصريحاته، أعرب عن سعادته الكبيرة بالتوصل إلى الاتفاق، قائلًا: "نحن فرحون بالاتفاق كفرح أهل غزة"، متطلعًا إلى استقرار طويل الأمد للقطاع الفلسطيني.



الجزيرة