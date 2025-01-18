حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال صدّقت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أيد 24 وزيرا في الحكومة الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.

وأوضحت الهيئة، أن الحكومة اجتمعت بكامل هيئتها، مساء الجمعة، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن أوصى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق الجمعة.

وعقب مصادقة (الكابينت) على الاتفاق، نشرت وزارة العدل في حكومة الاحتلال قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل 3 من الأسيرات لدى المقاومة في غزة، وفقا لما نشره الإعلام العبري.

وأعلنت الدوحة مساء الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والاحتلال، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم الأحد.