تطورات اليوم الـ 470 من العدوان على غزة

تُواصل "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، منذ 470 يومًا على التوالي، تزامنًا مع استمرارها في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة بحق المدنيين، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مساء الأربعاء الماضي، وحتى مساء أمس الجمعة، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 120 شهيدًا، بينهم 30 طفلًا و32 امرأة، كما بلغ عدد الجرحى أكثر من 266 مصابًا.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 46,876 شهيدا و 110,642 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول من العام 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بغزة أمس الجمعة.

آخر التطورات الميدانية..

أصيبت سيدة، صباح اليوم السبت، بطلق ناري خلال إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال تجاه غربي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة، إن مروحية الاحتلال تطلق نيرانها وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. بينما تُطلق آليات إسرائيلية عسكرية قنابل إنارة في المناطق الغربية من مخيم جباليا شمالي غزة.

واستهدف قصف مدفعي، تزامناً مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال، صباح السبت، غرب حي الزيتون ومناطق متفرقة من جنوب مدينة غزة.

وفجر اليوم، استشهد 5 مواطنين من عائلة القدرة، بغارة شنتها طائرات الاحتلال المروحية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خانيونس.

وعرف من بين الشهداء: كمال زياد كمال القدرة (30 عامًا)، ومحمد كمال زيادة القدرة (7 سنوات)، وآمنة مضيوف العقاد.

وأصيب عدد من المواطنين إثر غارة جوية إسرائيلية على منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 3 مواطنين إثر استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية بأن الشهداء هم صهيب الحداد، الابن الأكبر لقائد لواء غزة بكتائب القسام "عز الدين الحداد"، وأنس سعيد الحداد، وحمزة يعقوب غباين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل بمحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع، وعلى بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأطلقت النار من آليات الاحتلال في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية على المناطق الشرقية من شمال القطاع.

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

واستشهد 12 مدنياً جراء قصف منزل أبو رائد السلطان أول شارع يافا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

والشهداء هم: عائشة السلطان، وطارق السلطان وزوجته وأبناؤه محمد وأحمد ولورين، وشرين السلطان وأبناؤها، وعصام المطوق، وضياء عصام المطوق، وعلاء عصام المطوق.

واستشهد المواطن أحمد سعيد نبهان وابنه الدكتور سعيد في قصف إسرائيلي على منزلهما قرب دوار الجرن وسط مدينة جباليا شمالي القطاع.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.