إعلام عبري: عملية إطلاق نار وطعن في تل أبيب وارتقاء المنفذ

أفادت وسائل إعلام عبرية بتنفيذ عملية طعن في أحد شوارع مدينة( تل أبيب) أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين. وتمكنت السلطات من تحديد هوية منفذ العملية، حيث تبين أنه صلاح يحيى، شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عامًا من مدينة طولكرم.

وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن استُنفرت في موقع الحادث للتحقيق في ملابساته. بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد ارتقى منفذ العملية بعد تصديه للقوات الأمنية في المكان.

من جانبها، أكدت الشرطة (الإسرائيلية) استدعاء تعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة لمتابعة التحقيقات وكشف تفاصيل الحادث.