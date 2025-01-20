طوفان يصنع مجدًا طوفان يصنع مجدًا

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300062

كلمات مفتاحية

الحرب على غزة طوفان الأقصى تحرير الأسرى وقف إطلاق النار

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر