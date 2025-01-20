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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
نتنياهو الفاشل يخسر حربه على غزة
20 يناير 2025 . الساعة: 08:15 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300063
كلمات مفتاحية
إسرائيل
نتنياهو
جيش الاحتلال
طوفان الأقصى
تحرير الأسرى
انتصار المقاومة
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