غزيون حولوا آلية خلّفها الاحتلال ببيت حانون لمكب قمامة

خلّف الجيش الإسرائيلي عقب انسحابه من مناطق في شمالي قطاع غزة إثر سريان وقف إطلاق النار آليات عسكرية دمرتها المقاومة الفلسطينية خلال معارك سابقة.

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لآليات عدة، بعضها في بيت حانون.

وقال الناشطون إن مواطنين حوّلوا إحدى الآليات الإسرائيلية إلى مكب للقمامة.

وفي الأيام القليلة الماضية التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تعرّض جيش الاحتلال الإسرائيلي لضربات عدة في بيت حانون أوقعت عديد القتلى في صفوفه.

وبحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي، قُتل نحو 60 جنديا إسرائيليا في شمالي القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى خلفية اتفاق وقف إطلاق النار انسحبت منذ مساء أمس السبت قوات إسرائيلية، بعضها من لواء غفعاتي من شمالي قطاع غزة.

وفي جنوبي قطاع غزة، نشر ناشطون مقطعا مصورا يظهر ناقلتي جند تركهما جيش الاحتلال إثر كمين نفذته المقاومة في مدرسة كمال عدوان غرب مدينة رفح.

وكانت رفح شهدت على مدى الأشهر الـ15 الماضية عمليات مركّبة للمقاومة قتل فيها عشرات الجنود الإسرائيليين ودمرت خلالها آليات عسكرية.

المصدر : الجزيرة