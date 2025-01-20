الأوقاف تكشف حصة حجاج فلسطين وخيارات غزة

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الإثنين، النقاب عن "حصة فلسطين"، في موسم الحج لعام 1446هـ| 2025مـ.

وقال وزير الأوقاف، الشيخ محمد مصطفى نجم، إن حصة فلسطين لهذا العام أكثر من 6 آلاف حاج، موزعين على 2508 حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و4209 حجاج المحافظات الشمالية، بما فيها القدس.

وأوضح "نجم" في تصريحات صحفية، وردت خلال مراسم توقيع اتفاقية الخدمات مع "مكتب شؤون حجاج فلسطين"، أنهم وضعوا خطة طوارئ في حال عدم قدرة الحجاج على القدوم من قطاع غزة.

ونوه إلى أنه سيتم تحويل حصة حجاج غزة إلى الموجودين في مصر من أهالي القطاع؛ والبالغ عددهم 120 ألفًا، بجانب الموجودين في الضفة من أهالي القطاع، في حال لم يستطع الحجاج القدوم من غزة.

واستطرد: "سنبدأ بالتجهيز لموسم الحج في وقت مبكر وإقامة دورات توعوية، بهدف قدوم الحاج وهو يعلم كل الشروط والأنظمة الصحية والعامة، بعد أن تم توقيع توفير الخدمة لحجاجنا مع "مطوفي حجاج الدول العربية".