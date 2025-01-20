حزب الله يُبارك انتصار الشعب الفلسطيني ويؤكد دعم المقاومة في معركة التحرير

أصدر حزب الله بيانًا هنأ فيه الشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، وكل قوى المقاومة التي ساندت غزة، بالإضافة إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم على "الانتصار الكبير" الذي تحقق بعد أكثر من 15 شهرًا من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني. وأكد الحزب أن هذا الانتصار هو تتويج للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الأميركي.

البيان تضمن عدة نقاط أبرزها تأكيد حزب الله على أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال ودحر مخططاته العدوانية. كما شدد على أن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار، الذي تم فرضه وفقًا لشروط المقاومة ودون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، يمثل انتصارًا سياسيًا وعسكريًا في آن واحد.

كما أثنى حزب الله على صمود الشعب الفلسطيني من جميع الأعمار، واعتبر أن هذا الانتصار تحقق بفضل دماء الشهداء، وعلى رأسهم القادة إسماعيل هنية ويحيى السنوار. وأدان الحزب الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بسبب دعمها المستمر للاحتلال.

البيان تضمن أيضًا إشادة بجهود حلفاء المقاومة في جبهات الإسناد، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، والمقاومة الإسلامية في العراق، والمجاهدين في اليمن، الذين قدموا دعمًا كبيرًا لغزة في معركتها ضد الاحتلال.

وفي ختام البيان، جدد حزب الله تأكيده على وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة التحرير والكرامة، مؤكدًا أن الحزب كان شريكًا في هذا الانتصار من خلال تضحيات مقاومته وشعبه في لبنان، وقدم الشهداء الأبرار الذين حملوا راية الدفاع عن فلسطين بكل قوة وإيمان.