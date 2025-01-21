بيكيه ومشاهير الكرة يجتمعون في مباراة خيرية دعماً لغزة

يجتمع مشاهير كرة القدم مثل المدافع الإسباني المُعتزل، جيرارد بيكيه (37 عاماً)، والمعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، على أرضية ملعب جان بوين، في العاصمة باريس، الأحد، لخوض مباراة خيرية تهدف إلى مساعدة فلسطين ولبنان بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهما خلال الأشهر الماضية، والسودان المتأثرة بالحرب، ويهدف الحدث إلى جمع أموال تدخل في إطار برنامج "Stream For Humanity"، وهو برنامج ينظّمه اليوتيوبر الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، محمد أمين محمود، المشهور باسم "AmineMaTue".

وأفاد موقع راديو "أر أم سي سبورت" الفرنسي، أن المباراة ستجمع بعض المشاهير في كرة القدم، مثل بيكيه والدوليين الفرنسيين السابقين، عادل رامي وجيريمي مينيز، إضافة إلى الثنائي لوكاس فاليري وهاريسون مانزالا، وهذه قائمة لاعبي كرة القدم، إضافة إلى مشاهير في عالم البث المباشر من المؤثرين في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سيضعون عتادهم لإطلاق بث يتم فيه جمع المساعدات المالية.

وأضاف الموقع أن الدول المعنية بالمساعدات المالية هي فلسطين ولبنان، بما أن المواطنين فيها تعرضوا لعدوان غاشم لأكثر من سنة، استعمل خلاله الاحتلال الإسرائيلي مختلف الأسلحة وحتى الممنوعة دولياً لقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، إضافة إلى دولة السودان التي عاشت الحرب في فترة طويلة، ومعها دولة الكونغو للسبب نفسه.

وانطلقت عملية جمع الأموال يوم الجمعة، وبلغت قيمة المساعدات مليون يورو بعد مرور 21 ساعة فقط، وهو رقم كبير يعكس حجم التضامن مع الدول المظلومة مثل البلدان العربية، بينما يأمل اليوتيوبر صاحب الأصول الجزائرية أن تتضاعف الأرقام يوم المباراة، بما أنها ستكون محل متابعة كبيرة، وصداها يتجاوز حدود فرنسا.

ويحاول المؤثرون استغلال شعبيتهم لجمع أكبر قدر من الأموال، إذ يُعد اليوتيوبر "سكويزي" ثاني أكثر يوتيوبر متابعة في فرنسا، بما أن عدد المشتركين في قناته يصل حدود 19.3 مليون متابع، بينما يستغل اليوتيوبر "إينوكستاغ" شهرته التي اكتسبها بعد نشره فيديو كان الأكثر مشاهدة في فرنسا العام 2024، إضافة إلى حضور شخصيات مهمة في العالم الافتراضي.

كما سيكون ابن أخ الأسطورة زين الدين زيدان، واسمه إدريس حاضراً في القائمة، بينما يهدف المنظمون أن يسوّقوا جميع تذاكر المباراة، وعددها الإجمالي 20 ألف تذكرة، لكي يوجّه ثمن بيعها إلى ضحايا الحروب الدموية التي شهدها العام 2024، والتي دفع الأبرياء الشهداء ثمنها غالياً.