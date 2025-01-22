طوفان يصنع مجدًا طوفان يصنع مجدًا

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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مشاهد تاريخية في طوفان الأقصى

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جيش الاحتلال الحرب على غزة القصف الاسرائيلي طوفان الأقصى مشاهد تاريخية

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