غزة : تحذير عالي الخطورة بخصوص مخلفات الاحتلال

وجه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحذير عاجل وعالي الخطورة بخصوص انفجار مخلفات الاحتلال التي تهدد حياة المواطنين.

وحذر الإعلامي الحكومي في بيان له تلقه "الرسالة نت" المواطنين في قطاع غزة من خطورة مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي" الحربية من قنابل وصواريخ وقذائف لم تنفجر بعد، والتي تُشكِّل تهديداً مباشراً على سلامة المواطنين .

وقال أن المستشفيات استقبلت على مدار الأيام القليلة الماضية إصابات وشهداء بسبب انفجار أجسام مشبوهة من مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي".

وطالب بعدم الاقتراب أو عدم العبث مطلقاً بأي جسم مشبوه أو غير معروف الشكل.

ودعا إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند العثور على أي مخلفات حربية أو أجسام مشبوهة، وذلك عبر التواصل مع الدفاع المدني أو الشرطة الفلسطينية.

وشدد على أهمية توعية الأطفال بعدم الاقتراب أو اللعب في المناطق التي تعرضت للقصف، و الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية والمختصة لتجنب الحوادث المؤسفة.