الإفراج عن طاقم سفينة(جلاكسي ليدر) بتوجيه من القائد الحوثي وتنسيق مع حماس

أفادت مصادر إعلامية تابعة للقوات المسلحة اليمنية أن الطاقم المكون من عدة أفراد على متن سفينة (جلاكسي ليدر) تم الإفراج عنه مساء الأربعاء، بناءً على توجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وبالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان.

وجاء قرار الإفراج في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. وأكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمعركة إسناد غزة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار يعكس التزام اليمن الثابت بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على موقفه الثابت في دعم المقاومة الفلسطينية وتفعيل الجهود الإنسانية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكانت السفينة "جلاكسي ليدر" قد تم احتجازها في 19 نوفمبر 2023 أثناء توجهها إلى دولة الاحتلال، حيث تم وضع ملف السفينة بيد المقاومة الفلسطينية، والتي تنسق مع الأطراف اليمنية بهذا الشأن.

وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على التعاون المستمر بين اليمن وحركة حماس، وكذلك على دعم اليمن الثابت للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.