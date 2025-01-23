كتائب القسام تزف منفذي عملية الفندق البطولية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عسكري صادر اليوم الخميس، عن استشهاد اثنين من عناصرها البارزين في الضفة الغربية المحتلة، هما الشهيد القسامي المجاهد قتيبة وليد الشلبي والشهيد القسامي المجاهد محمد أسعد نزال.

وجاء في البيان أن الشهيدين ارتقيا إلى العلا مساء أمس الأربعاء، كاشفة عن تنفيذهما "عملية الفندق البطولية"، في السادس من الشهر الجاري، وأسفرت العملية التي نُفذت قرب مستوطنة كدوميم (نسبة لقرية كفر قدوم المجاورة)، عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح 7 آخرين بينهم إصابات خطرة.

وارتقى البطلان خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرتهما في أحد منازل قرية برقين بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الكتائب في بيانها أن عملية الفندق جاءت في إطار التصدي لجرائم الاحتلال وتصعيداته في الضفة الغربية، مشددة على أن هذه العمليات النوعية لن تتوقف وستستمر في تكبيد الاحتلال خسائر موجعة، مشيرة إلى أن مخططات الاحتلال الدموية لن تجلب له سوى المزيد من الضربات.

وأضاف البيان أن مجاهدي كتائب القسام بالتنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية سيواصلون مقاومة الاحتلال في كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة، مشددين على أن الاحتلال ومستوطنيه لن ينعموا بالأمن داخل المستوطنات والمدن المحتلة.

وختمت الكتائب بيانها بالتأكيد على استمرار نهج المقاومة حتى تحقيق النصر أو الاستشهاد.