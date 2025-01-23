الخليل.. الاحتلال يسلّم عائلة الأسير أحمد الهيموني قرارًا بهدم شقته

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عائلة الاسير الجريح قرارًا بهدم شقته في مدينة الخليل.

ووفق مصادر خاصة فإن قوة من جيش الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير الجريح احمد الهيموني في محيط جامعة الخليل ، وسلّمت أفراد العائلة قرارًا بهدم ومصادرة شقته ضمن المنزل المكون من ٣ طبقات.

وأخطر الاحتلال الاسبوع الماضي عائلة الشهيد محمد راشد مسك أحد منفذي عملية يافا بهدم منزله.

يُشار إلى أنّ الأسير الهيموني نفذ برفقة الشهيد محمد مسك عملية إطلاق نار في يافا بالثاني من شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وأدت لمقتل 7 إسرائيليين وإصابة 16 آخرين، وتبنت كتائب القسام في حينه العملية.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين الإرهابين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة فاشلة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة.

وهدمت قوات الاحتلال 1762 منشأة خلال عملياتها العسكرية وبذريعة البناء دون ترخيص خلال العام 2024، مما أدى إلى تهجير 4253 فلسطينيا، وتضرر نحو 165 ألفا آخرين، وفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.