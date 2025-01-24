السويطي للرسالة: السلطة والاحتلال يعملان معا لتهجير سكان الضفة

قال المهندس فايز السويطي المعارض السياسي البارز في الضفة المحتلة، إن ما يحدث في جنين تنسيق كامل بين السلطة والاحتلال؛ مقابل ثمن بخس تسعى السلطة للحصول عليه.

وأضاف السويطي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن ما يحدث في جنين؛ هي ترجمة عملية لفكرة التهجير والترحيل من الضفة كاملا؛ بمشاركة كاملة من السلطة.

وأوضح السويطي أن السلطة لا تمارس دور التنسيق الأمني فحسب؛ بل هي تتعاون وشريكة في هذه المأساة، وضليعة بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء شعبنا في جنين.

وبين أن سلوك السلطة والاحتلال يهدفان معا لاجتثاث المقاومة وانتزاعها من الضفة بأسرها.

ودعا لنبذ السلطة وسلوكها؛ ورفع الصوت عاليا لأجل أن تنهي السلطة جرائمها في جنين.

وتنفذ دولة الاحتلال هجوما واسعا في جنين؛ بعد أيام قليلة فقط من مشاركة السلطة في هذه الحملة.

و تهدف هذه العملية إلى تفكيك البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية، وخاصة مجموعات مثل "كتائب جنين" المدعومة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بمشاركة من السلطة التي شنت حملة أمنية على جنين تحت عنوان "درع الوطن".

وتم حصار مستشفى جنين الحكومي ومستشفى الأمل، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى في بعض الأحيان؛ من طرف الاحتلال والسلطة معا.