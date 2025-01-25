ترقب للدفعة الثانية من تبادل الأسرى وعودة النازحين لشمال غزة

يُنتظر أن تتم اليوم السبت عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، كما تبدأ عودة النازحين إلى ديارهم في شمالي قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ.