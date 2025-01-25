طوفان يصنع مجدًا طوفان يصنع مجدًا

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انفوجرافيك: 9 آلاف وحدة استيطانية طرحت حكومة الاحتلال مخططات لبنائها

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الضفة المحتلة القدس جيش الاحتلال الاستيطان حكومة الاحتلال شرقي القدس

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