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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
9 آلاف وحدة استيطانية طرحت حكومة الاحتلال مخططات لبنائها
25 يناير 2025 . الساعة: 08:46 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/300197
كلمات مفتاحية
الضفة المحتلة
القدس
جيش الاحتلال
الاستيطان
حكومة الاحتلال
شرقي القدس
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