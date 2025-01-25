بلدية عبسان الكبيرة تكشف عن حجم الأضرار وتؤكد استعدادها لإعادة الإعمار

أعلنت بلدية عبسان الكبيرة في بيان لها عن حجم الأضرار التي تعرضت لها البلدة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدةً على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى البلدة.

وحسب البيان، فإن البلدة قد شهدت دمارًا واسعًا في مختلف القطاعات بسبب الغارات الإسرائيلية، حيث تم تدمير 3447 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي في أحياء البلدة الـ22، بما في ذلك تدمير العديد من المدارس والمساجد، حيث دُمر 30 مسجدًا من أصل 33، بالإضافة إلى خروج مستشفى "المستشفى الجزائري" عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر.

كما تضررت البنية التحتية بشكل كبير، حيث تعرضت الشوارع الرئيسية والداخلية لأضرار تقدر قيمتها بنحو 26 مليون دولار أمريكي. كما أشار البيان إلى تدمير 1100 دفيئة زراعية وجرف أكثر من 150,000 شجرة مثمرة، في حين تأثرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية نتيجة نزوح سكان البلدة.

أما بالنسبة للمرافق البلدية، فقد أشار البيان إلى الأضرار التي لحقت بالآليات والمعدات التابعة للبلدية، بالإضافة إلى التأثيرات التي طالَت قطاع النفايات الصلبة، والتي تقدر تكاليف الأضرار فيها بحوالي 1.7 مليون دولار.

وأكدت بلدية عبسان الكبيرة أن المدينة استقبلت أكثر من 15,000 نازح من مناطق أخرى، حيث تسعى البلدية إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم في هذه الظروف الصعبة، مشيرةً إلى أن الجهود ستستمر لاستعادة الخدمات الأساسية والتأكد من توفير الدعم اللازم لأبناء البلدة.

واختتمت بلدية عبسان الكبيرة بيانها بالتأكيد على أن البلدية ستواصل العمل على تنفيذ خطة الإنعاش المبكر بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مُعربةً عن أملها في عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.