القانوع: تسليم الأسيرات المجندات الأربع يعكس إبداع المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

أعلنت حركة حماس عبر الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع، عن تسليم الأسيرات المجندات الأربع التي كانت قد احتجزتهن المقاومة في عملية نوعية اليوم، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعد تجسيداً لإبداع مقاومة شعبنا الفلسطيني وصمودها الأسطوري.

وقال القانوع في تصريح صحفي: "مشاهدُ وتفاصيل تسليم المقاومة للأسيرات المجندات الأربع اليوم تحكي إبداعَ مقاومة وتروي قصةَ بطولة وترسّخ نموذجَ عِزَّة وكبرياء". وأضاف أن هذه العملية تمثل رسالة قوية ذات دلالات استراتيجية موجهة إلى حكومة الاحتلال وجيشها المجرم، مؤكداً على أن هذه الرسالة يجب أن تُلتقط وتُفهم جيداً من قبل كل من يدعم العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع القانوع بأن احتشاد جماهير الشعب الفلسطيني لمواكبة عملية التسليم، بقيادة المقاومة، يُعد تجسيداً حقيقياً للتلاحم الشعبي معها، مؤكدًا على التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته وصمودها طيلة 471 يوماً من المواجهة.

كما أكد الناطق باسم حماس أن المقاومة تترقب انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية وفقاً لبنود الاتفاق، مشيراً إلى ضرورة عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت. وأشاد بشعبه في هذه اللحظات التاريخية قائلاً: "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظات التاريخية، وندعو إلى حشد كل الإمكانيات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإغاثة أهلنا وتضميد جراحه والانتصار لحقوقه".