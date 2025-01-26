قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين، ، خلال استقبال المحررين المبعدين، إن تحرير الأسرى ضمن صفقة "طوفان الأحرار" يمثل انتصارًا تاريخيًا يعكس إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

ووصف جبارين، في بيان صحفي، هذا الإنجاز بأنه محطة نضالية مشرقة تثبت قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع حقوقه من الاحتلال، مهما بلغ طغيانه، متابعاً "تحرير الأسرى يُعد عرسًا وطنيًا يرمز إلى وحدة الصف الفلسطيني، مؤكداً أن التلاحم بين الشعب والمقاومة هو السبيل لتحقيق التحرير الكامل والكرامة الوطنية".

وأشاد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي وصفه بأنه "قلعة الصمود" التي لا تُهزم، مشيرًا إلى أن تضحيات غزة كانت العامل الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز.

وشدد جبارين على أهمية الوفاء لغزة من خلال العمل على إعادة إعمارها، مجدداً التأكيد "أن المقاومة ستواصل طريقها حتى تحرير آخر أسير، وهذا الإنجاز هو خطوة على طريق الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني، وأن إرادة الفلسطينيين ستظل أقوى من قيود الاحتلال وظلمه".

وأعلنت حركة حماس، فجر اليوم الأحد، وصول الأسرى المحررين المفرج عنهم من سجون الاحتلال ضمن صفقة طوفان الأقصى إلى العاصمة المصرية القاهرة وفي استقبالهم قيادة حركة حماس وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى.