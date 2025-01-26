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الرسالة نت

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^200 مثال: غزة العزة

عشائر غزة للرسالة: غزة ستقبر كل المحاولات الرامية لتهجيره عن أرضه

أبو سليمان المغني
أبو سليمان المغني

الرسالة نت

أكدّ الحاج أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة؛ أنّ دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إمعان أمريكي في حرب الإبادة المرتكبة ضد قطاع غزة؛ وإصرار على تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وقال المغني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الدعوات المشبوهة تأتي استكمالا لمحاولات الإدارة السابقة برئاسة بايدن؛ بتهجير شعبنا الفلسطيني عبر بحار الدم التي ارتكبت بحق نسائه وأطفاله وشيوخه.
وذكر أن الشعب الفلسطيني الذي قبر خطة الجنرالات في شماله الصامد؛ وخطة التهجير بعد حرب إبادة استمرت لـ16 شهرا؛ سيواصل نضاله لإفشال كل المخططات الرامية لإبعاده عن وطنه.
وأوضح المغني أنّ غزة قدرها قبر كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وستقبر هذا المشروع كما قبرت مشاريع عديدة من قبله طيلة العقود الماضية من الاحتلال.
وأكدّ أن هذا المقترح وصفة لانفجار أكبر في المنطقة؛ وهي وصفة لتفجير الصراع وليس لإطفائه كما كان يعد ترامب؛ ويلزم موقف عربي ودولي رافض له.
وبين أن عملية الاعمار ممكنة في حال تحققت الإرادة الدولية لتنفيذها؛ "الفلسطينيون لن يتركوا أرضهم في غزة؛ فهم إما يعيشوا فوق تربها أو يدفنوا في احشائها"

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