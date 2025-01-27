الجهاز المصرفي يستأنف عمله في قطاع غزة بدءًا من الثلاثاء

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن استئناف عمل الجهاز المصرفي وتقديم خدماته في قطاع غزة ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، بعد فترة توقف طويلة.

وأكد محافظ سلطة النقد، يحيى الشنار، في بيان صحفي، أن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستكون على مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بتشغيل ثلاثة إلى أربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات. وأشار الشنار إلى أن سلطة النقد تعمل مع المصارف لزيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها في مناطق أخرى من القطاع، وفقًا لتوفر الخدمات الأساسية مثل خطوط الاتصال والكهرباء والأمن، إضافة إلى توفر الموظفين.

كما حث الشنار الجمهور على الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة، خاصة نظام التحويل الفوري "iBURAQ"، والذي يتميز بالسرعة والأمان وبدون رسوم. ويُمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر التطبيقات البنكية للمصارف أو من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع.

من جهة أخرى، أعلن بنك فلسطين عن عودة العمل في فرعيه بمنطقتي النصيرات ودير البلح، حيث سيقدم كافة الخدمات المصرفية باستثناء الشيكات والسيولة والبطاقات