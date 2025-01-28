الدفاع المدني : الاحتلال تعتمد تخريب الطرق في الشمال لعرقلة عودة النازحين

أكد الدفاع المدني في غزة في تصريح للتلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تخريب الطريق الرابط من شارع الرشيد إلى شمال القطاع، بهدف عرقلة عودة النازحين إلى مناطقهم. وأضاف الدفاع المدني أن المواطنين الذين عادوا إلى شمال غزة وجدوا أنفسهم بلا منازل أو مأوى، في ظل الدمار الشامل الذي لحق بالمنطقة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن شمال غزة تحول إلى ركام، وأن الفرق المختصة لم تتمكن من دخول المنطقة بسبب غياب المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.